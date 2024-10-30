Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Следить за людьми и вести тайную разведку хотят разрешить пограничникам Финляндии

Тайно следить за людьми хотят разрешить пограничникам Финляндии, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 18:31 Фото: pixabay
Министерство внутренних дел Финляндии предлагает наделить Пограничную службу страны правом осуществлять слежку за людьми и тайно собирать разведданные, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на официальном сайте министерства, в будущем финские пограничники смогут следить за людьми, чтобы предотвращать и расследовать преступления. Также МВД планирует наделить сотрудников Пограничной службы полномочиями по осуществлению разведдеятельности, направленной на выполнение задач по обеспечению безопасности границ.

Предложенные МВД поправки должны вступить в силу в июне следующего года.

Ранее сообщалось, могут ли молодых казахстанцев насильно забирать в армию.

Читайте также

В Китае впервые за три года появился новый самый богатый человек, основатель ТикТока
Новый самый богатый человек появился в Китае – основатель TikTok
Наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек
Наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек
Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники
В Узбекистане могут вернуть плату за аренду школьных учебников
Елена Беляева
Финляндия 2024 год Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: