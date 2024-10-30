Следить за людьми и вести тайную разведку хотят разрешить пограничникам Финляндии
Фото: pixabay
Министерство внутренних дел Финляндии предлагает наделить Пограничную службу страны правом осуществлять слежку за людьми и тайно собирать разведданные, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным на официальном сайте министерства, в будущем финские пограничники смогут следить за людьми, чтобы предотвращать и расследовать преступления. Также МВД планирует наделить сотрудников Пограничной службы полномочиями по осуществлению разведдеятельности, направленной на выполнение задач по обеспечению безопасности границ.
Предложенные МВД поправки должны вступить в силу в июне следующего года.
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