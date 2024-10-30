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Законодательство РК

Могут ли молодых казахстанцев насильно забирать в армию

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 17:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС РК Султан Камалетдинов в кулуарах Мажилиса 30 октября 2024 года напомнил об ответственности за уклонение от службы в армии, сообщает Zakon.kz.

Журналисты спросили у спикера, могут ли забирать молодых людей насильно в армию.

"Есть закон, и любой гражданин обязан выполнять этот закон. Вот мы сейчас ссылаемся на статью 36 Конституции нашей страны, которая говорит о том, что это долг и обязанность. Когда гражданин не платит налоги, его привлекают к ответственности и никто к этому вопросу не возвращается. То есть не должно быть двойных стандартов: к этому закону мы будем относиться вот так, а к этому закону можно наплевательски. Так не бывает. Закон есть закон. Закон суров, но он закон, поэтому любой гражданин обязан его исполнять", – ответил Султан Камалетдинов.

8 октября 2024 года в Минобороны подтвердили факты, когда казахстанцев забирали в армию с улицы.

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