В ответ на казнь своего гражданина Германия закрывает консульства Ирана

Правительство Германии 31 октября приняло решение закрыть все три генеральных консульства Ирана в стране после казни немца иранского происхождения Джамшида Шармахда. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DW, под закрытие попадут консульские учреждения Ирана во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене. Бербок назвала казнь Шармахда "хладнокровным убийством" и отметила, что действия иранского режима продолжают отличаться жестокостью даже после смены руководства. По словам министра, казнь демонстрирует "всю ужасающую гнусность" иранского режима, который использует "язык шантажа, угроз и насилия".

Глава МИД подчеркнула, что правительство Германии неоднократно предупреждало о серьезных последствиях в случае казни гражданина Германии. "Теперь эти выводы сделаны", — заявила Бербок.

С закрытием трех консульств Германию покинут 32 иранских консульских работника. Эксперты отмечают, что закрытие консульских учреждений является крайне жесткой дипломатической мерой, к которой Германия прибегает в исключительных случаях.

Ранее сообщалось, что Германия подозревает около 700 человек в шпионской деятельности в пользу Ирана.

