В ответ на казнь своего гражданина Германия закрывает консульства Ирана
Как пишет DW, под закрытие попадут консульские учреждения Ирана во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене. Бербок назвала казнь Шармахда "хладнокровным убийством" и отметила, что действия иранского режима продолжают отличаться жестокостью даже после смены руководства. По словам министра, казнь демонстрирует "всю ужасающую гнусность" иранского режима, который использует "язык шантажа, угроз и насилия".
Глава МИД подчеркнула, что правительство Германии неоднократно предупреждало о серьезных последствиях в случае казни гражданина Германии. "Теперь эти выводы сделаны", — заявила Бербок.
С закрытием трех консульств Германию покинут 32 иранских консульских работника. Эксперты отмечают, что закрытие консульских учреждений является крайне жесткой дипломатической мерой, к которой Германия прибегает в исключительных случаях.
Ранее сообщалось, что Германия подозревает около 700 человек в шпионской деятельности в пользу Ирана.