Германия подозревает около 700 человек в шпионской деятельности в пользу Ирана

Спецслужбы Германии проводят проверку в отношении порядка 700 человек, которых подозревают в шпионской деятельности в пользу Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Bild со ссылкой на источники, в поле зрения следователей находятся три списка имен. В одном из них значатся 63 человека с немецким паспортом. Другой содержит имена 551 студента из Университета Мустафы, якобы "имеющих связь с Германией", и список так называемых 78 стажеров из Германии.

Согласно данным издания, проверку инициировали после внесения международного Университета Мустафы в санкционный список США. В то же время утверждается, что до недавнего времени под прикрытием университета и его филиала в Берлине спецподразделение "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) якобы вербовало себе агентов.

Председатель группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт считает, что глава МВД ФРГ Нэнси Фезер должна закрыть университет.

Ранее сообщалось, что ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola запретили в Иране после ряда взрывов устройств связи в Ливане.