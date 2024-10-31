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Число случаев заболевания оспой обезьян увеличилось на 500% в годовом исчислении

Число случаев заболевания оспы обезьян увеличилось на 500% в годовом исчислении, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 02:40 Фото: pixabay
Оспа обезьян распространяется на африканском континенте, показав рост более чем на 500% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба в середине августа после того, как новый штамм начал распространяться из Конго в соседние страны.

По данным Агентства общественного здравоохранения, в этом году в девятнадцати африканских странах было зарегистрировано более 48 тыс. предполагаемых случаев этого заболевания, включая 1048 случаев смерти.

На Центральную Африку, которая больше всего пострадала от вспышки, приходится 85,7% случаев заболевания и 99,5% смертей на континенте.

Вирус может передаваться при тесном физическом контакте, включая половой.

Его новый штамм, известный как клад Ib, также распространяется в Европе и был обнаружен в Швеции, Германии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что туберкулез вытесняет COVID по смертности среди инфекционных заболеваний.

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Оспа обезьян ВОЗ Конго 2024 год Европа
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