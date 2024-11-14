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Число случаев кори в мире выросло на 20% из-за "неадекватного" использования вакцины

Число случаев кори в мире выросло на 20% из-за &quot;неадекватного&quot; использования вакцины, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 02:42 Фото: pixabay
14 ноября ВОЗ и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что с прошлого года число случаев заболевания корью выросло на 20%, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, причина в том, что бедные страны охвачены недостаточной вакцинацией и в них бушуют конфликты.

Почти половина всех крупных и разрушительных вспышек произошла в африканском регионе, где число смертей возросло на 37%.

"В настоящий момент вакцина против кори доступна всем странам мира, поэтому нет никаких причин, по которым ребенок должен заразиться этой болезнью, и ни один ребенок не должен умереть от кори", – заявила журналистам Наташа Кроукрофт, старший технический советник ВОЗ по кори и краснухе.

Корь вызывается вирусом, передающимся воздушно-капельным путем, который в основном поражает детей в возрасте до пяти лет, но ее можно предотвратить с помощью вакцины от кори.

Однако, по словам ВОЗ и CDC, охват иммунизацией был "недостаточным" во всем мире.

В отчете двух агентств говорится, что в 2023 году было зарегистрировано около 10,3 млн случаев этой высококонтагиозной инфекции по сравнению с 8,65 млн, зарегистрированными в предыдущем году.

Ранее загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц.

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