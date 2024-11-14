Число случаев кори в мире выросло на 20% из-за "неадекватного" использования вакцины
По информации Global News, причина в том, что бедные страны охвачены недостаточной вакцинацией и в них бушуют конфликты.
Почти половина всех крупных и разрушительных вспышек произошла в африканском регионе, где число смертей возросло на 37%.
"В настоящий момент вакцина против кори доступна всем странам мира, поэтому нет никаких причин, по которым ребенок должен заразиться этой болезнью, и ни один ребенок не должен умереть от кори", – заявила журналистам Наташа Кроукрофт, старший технический советник ВОЗ по кори и краснухе.
Корь вызывается вирусом, передающимся воздушно-капельным путем, который в основном поражает детей в возрасте до пяти лет, но ее можно предотвратить с помощью вакцины от кори.
Однако, по словам ВОЗ и CDC, охват иммунизацией был "недостаточным" во всем мире.
В отчете двух агентств говорится, что в 2023 году было зарегистрировано около 10,3 млн случаев этой высококонтагиозной инфекции по сравнению с 8,65 млн, зарегистрированными в предыдущем году.
Ранее загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц.