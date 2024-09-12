В Германии расследуют частичное обрушение бетонного моста Карола. Из-за его повреждений путешественники сталкиваются с задержками. Также это вызвало проблемы с системой отопления Дрездена, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, 11 сентября представители местной пожарной охраны сообщили, что когда часть моста Карола рухнула в реку Эльба, никто не пострадал.

Однако есть опасения, что в ближайшие часы может рухнуть еще большая часть конструкции.

Мост является частью главной дороги в этом районе, и его обрушение привело к значительным задержкам для путешественников. Инцидент также привел к сбоям в работе городской системы отопления.

Фото: Роберт Майкл/picture-alliance/dpa/AP

По данным немецкого информационного агентства DPA, полиция рассматривает обрушение как несчастный случай, признаков преступления не обнаружено.

Мост был построен еще во времена коммунистической Восточной Германии, и официальные лица заявили, что причиной обрушения могла стать хлорная коррозия.

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