Нового президента избрали в Ботсване

Им стал 54-летний юрист Дума Боко, который является лидером оппозиционной коалиции "В защиту демократических перемен". Именно его партия победила на парламентских выборах 30 октября. Вновь избранного президента поздравил его предшественник Мокгвитси Масиси на своей странице в Х.

Он признал поражение своей партии "Демократическая партия Ботсваны" и объявил об отставке с поста президента страны.

𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓-𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓 🇧🇼

Dumelang Bagaetsho, I hope you are all well. I would like to extend my heartfelt congratulations to the new President-Elect, Adv. @duma_boko, on his victory. pic.twitter.com/jqVRJpKtnc