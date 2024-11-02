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Нового президента избрали в Ботсване

Ботсвана, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 07:00 Фото: Instagram/dumagideonbokoofficial
1 ноября стало известно имя нового главы государства, сообщает Zakon.kz.

Им стал 54-летний юрист Дума Боко, который является лидером оппозиционной коалиции "В защиту демократических перемен". Именно его партия победила на парламентских выборах 30 октября. Вновь избранного президента поздравил его предшественник Мокгвитси Масиси на своей странице в Х.

Он признал поражение своей партии "Демократическая партия Ботсваны" и объявил об отставке с поста президента страны.

Президент Ботсваны избирается простым большинством голосов депутатов парламента. На прошедших выборах в законодательный орган участвовали шесть партий. При этом четыре из них выдвинули, как того требует электоральный закон, своих кандидатов на пост президента.

Новоизбранный президент также опубликовал новость о своем избрании у себя на странице в Х.

Эксперты называют эти выборы беспрецедентными для Ботсваны: Демократическая партия Ботсваны, которая с 1966 года была единственной правящей силой страны с момента обретения независимости, в этот раз смогла получить лишь четвертое место по количеству мандатов. Это первый случай в истории страны, когда правящая партия уходит в оппозицию.

Ближайшие дни также будут насыщены президентскими выборами: 3 ноября они пройдут в Молдове, а 5 ноября в США.

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