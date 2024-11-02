Дженнифер Лопес выступила в поддержку одного из кандидатов в президенты США

1 ноября певица выступила на митинге в Лас-Вегасе по случаю предстоящих выборов, сообщает Zakon.kz.

Лопес назвала митинг "самой важной сценой, на которой она когда-либо выступала" и добавила, что верит в силу, которой обладают латиноамериканцы.

"Я верю в силу женщин. Женщины способны изменить ситуацию на этих выборах. Я верю в силу латиноамериканцев". Дженнифер Лопес

Таким образом певица поддержала Камалу Харрис. Эпизод со своим эффектным появлением на сцене и "триумфальной" речью Джей Ло опубликовала у себя на странице в Instagram.

Невада – один из ключевых колеблющихся штатов, где будет решаться исход предстоящих выборов, а латиноамериканские избиратели составляют около четверти населения штата. В 2020 году Джо Байден победил в Неваде с небольшим перевесом в 33,5 тысячи голосов.

Ранее Камалу Харрис поддержал актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.