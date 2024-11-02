Дженнифер Лопес выступила в поддержку одного из кандидатов в президенты США
Фото: Instagram/jlo
1 ноября певица выступила на митинге в Лас-Вегасе по случаю предстоящих выборов, сообщает Zakon.kz.
Лопес назвала митинг "самой важной сценой, на которой она когда-либо выступала" и добавила, что верит в силу, которой обладают латиноамериканцы.
"Я верю в силу женщин. Женщины способны изменить ситуацию на этих выборах. Я верю в силу латиноамериканцев".Дженнифер Лопес
Таким образом певица поддержала Камалу Харрис. Эпизод со своим эффектным появлением на сцене и "триумфальной" речью Джей Ло опубликовала у себя на странице в Instagram.
Невада – один из ключевых колеблющихся штатов, где будет решаться исход предстоящих выборов, а латиноамериканские избиратели составляют около четверти населения штата. В 2020 году Джо Байден победил в Неваде с небольшим перевесом в 33,5 тысячи голосов.
Ранее Камалу Харрис поддержал актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
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