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В России обязали регистрировать каналы и страницы в соцсетях, имеющие 10 тысяч подписчиков

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 10:50 Фото: unsplash
В России с 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек обязаны регистрироваться на Госуслугах. Иностранцев это тоже касается, сообщает Zakon.kz.

В Минцифры РФ пояснили, что на портале госуслуг уже появилась специальная форма для регистрации.

"После добровольной идентификации каналы/страницы будут включены Роскомнадзором в специальный перечень", – говорится в сообщении.

Зарегистрироваться могут как физические, так и юридические лица и ИП, граждане России и иностранцы с подтвержденной учетной записью.

Владельцы каналов или страниц могут направить через специальную форму сведения о себе и своем канале/странице, в том числе контактные данные. Заявке будет присвоен уникальный номер – его в течение трех дней нужно разместить в закрепленном сообщении или описании канала/страницы, чтобы "Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность канала/страницы автору заявки".

Далее ведомство в течение десяти рабочих дней должно принять решение о включении канала или страницы в перечень. Уведомление об этом владелец получит в личном кабинете на портале госуслуг.

После внесения в перечень он должен разместить в описании канала или страницы уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора.

"Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года", – напомнили в ведомстве.

Деанонимизация в первую очередь коснется Likee, TikTok, Twitter, YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", Pinterest, Rutube, "Дзен", Twich, Discord и Yappy – они включены в Реестр соцсетей Роскомнадзора. В него будут вноситься Ф.И.О. или название юрлица, номер в ЕГРЮЛ (страна регистрации и налоговый идентификатор – для иностранных юрлиц), а также контактные данные.

Ранее председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов высказался о возможности ограничения TikTok в Казахстане и перечислил условия для блокировки платформы в Казахстане.

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