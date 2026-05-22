#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
470.8
545.99
6.6
Мир

Спустя 15 лет свадебный торт королевской четы выставили на аукцион

Королевский десерт спустя 15 лет выставили на продажу, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 00:48 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
На продажу выставили кусок свадебного торта принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которому уже 15 лет. За десерт с королевской свадьбы 2011 года планируют выручить около 1,5 тыс. фунтов стерлингов (более 950 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, небольшой кусок фруктового торта размером примерно 7,5 на 5 см завернут в бумагу и хранится в памятной жестяной коробке с надписью: "Уильям и Кэтрин, 29 апреля 2011 года".

Согласно данным издания, торт принадлежал подруге принцессы Уэльской Джуди Кавана и хранился вместе с другими памятными вещами со свадьбы, а также двумя открытками от Кейт Миддлтон.

Одна из карточек датирована 2017 годом и написана от имени принца Джорджа, которому тогда было четыре года. В письме мальчик благодарит Джуди за подарок – игрушечного динозавра T-Rex.

"Большое спасибо за мой очень крутой подарок на день рождения. Мне очень нравится огромный тираннозавр, и я держу его возле своей спальни, чтобы он стоял на страже", – говорится в записке, подписанной Джорджем.

Лоты выставил на аукцион лондонский дом Forum Auctions. Представитель аукциона Руперт Пауэлл отметил, что предметы, связанные со свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон, вызывают большой интерес у коллекционеров по всему миру.

Свадебный торт королевской пары был высотой около метра, состоял из восьми ярусов, украшенных сахарными цветами, и весил почти 100 кг. Его создала кондитер Фиона Кэрнс.

Ранее сообщалось, что культовую белую перчатку Майкла Джексона выставили на аукцион.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Аукцион
08:44, 08 ноября 2024
Кусок свадебного торта королевы Елизаветы и принца Филиппа продали на аукционе
Тайны в королевской семье
23:03, 01 февраля 2025
Тайны в королевской семье: принц Уильям использует вымышленное имя для общения в Сети
Королевская семья почтила 100-летие Елизаветы II в Лондоне
01:57, 22 апреля 2026
Королевская семья почтила 100-летие Елизаветы II в Лондоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Усик–Верхувен
01:32, 23 мая 2026
Стали известны гонорары Усика и Верхувена за титульный бой WBC в Египте
Аружан Сагандыкова
01:14, 23 мая 2026
Аружан Сагандыкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Армении
Фото: UFC
00:46, 23 мая 2026
"Клоунада": экс-чемпион UFC Хендерсон выступил против проведения турнира в Белом доме
Фото: НОК РК
00:10, 23 мая 2026
Видеообзор поражения Александра Бублика в полуфинале турнира в Женеве
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: