Спустя 15 лет свадебный торт королевской четы выставили на аукцион

На продажу выставили кусок свадебного торта принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которому уже 15 лет. За десерт с королевской свадьбы 2011 года планируют выручить около 1,5 тыс. фунтов стерлингов (более 950 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, небольшой кусок фруктового торта размером примерно 7,5 на 5 см завернут в бумагу и хранится в памятной жестяной коробке с надписью: "Уильям и Кэтрин, 29 апреля 2011 года".

Согласно данным издания, торт принадлежал подруге принцессы Уэльской Джуди Кавана и хранился вместе с другими памятными вещами со свадьбы, а также двумя открытками от Кейт Миддлтон.

Одна из карточек датирована 2017 годом и написана от имени принца Джорджа, которому тогда было четыре года. В письме мальчик благодарит Джуди за подарок – игрушечного динозавра T-Rex.

"Большое спасибо за мой очень крутой подарок на день рождения. Мне очень нравится огромный тираннозавр, и я держу его возле своей спальни, чтобы он стоял на страже", – говорится в записке, подписанной Джорджем.

Лоты выставил на аукцион лондонский дом Forum Auctions. Представитель аукциона Руперт Пауэлл отметил, что предметы, связанные со свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон, вызывают большой интерес у коллекционеров по всему миру.

Свадебный торт королевской пары был высотой около метра, состоял из восьми ярусов, украшенных сахарными цветами, и весил почти 100 кг. Его создала кондитер Фиона Кэрнс.

