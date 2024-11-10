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Законодательство РК

Премьер-министра Пакистана уличили в нарушении закона

Социальная сеть , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 07:22 Фото: Х/CMShehbaz
Премьер-министра страны Шахбаза Шарифа заподозрили в нарушении собственного закона, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что высокопоставленный чиновник поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Сделал он это на своей странице в Х.

Но есть одна немаловажная деталь, на которую обратили внимание жители страны. Выяснилось, что в Пакистане c апреля данная соцсеть заблокирована и несмотря на это Шахбаз Шариф продолжает пользоваться ею через VPN.

Тут же всплыла другая деталь. В Пакистане можно пользоваться VPN, но только не для обхода блокировок.

"Похоже, что премьер-министр нарушает собственный закон", – оставили комментарии пользователи Х.

На предвыборных постах в соцсети X Илон Маск собрал 17,1 млрд просмотров.

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