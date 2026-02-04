#Казахстан в сравнении
Токаев пригласил премьер-министра Пакистана в Казахстан

делегации Казахстана и Пакистана, визит в Исламабад, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 16:47 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в расширенном формате с участием делегаций двух стран, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, президент Казахстана подчеркнул, что для него большая честь посетить Исламабад и ознакомиться с богатой историей, культурным наследием и многовековыми традициями Пакистана.

"Это мой первый государственный визит в качестве президента Казахстана, и я убежден, что он носит исторический характер и является важной вехой в нашем проверенном временем партнерстве. Я высоко ценю дружбу между нашими народами, сформированную веками взаимодействия вдоль Шелкового пути и в рамках широкой исламской цивилизации".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства далее отметил символичность данного визита, приуроченного к 34-й годовщине установления дипломатических отношений. Он напомнил, что с первых лет независимости Казахстана Пакистан является важным и надежным партнером в Южной Азии.

Фото: akorda.kz

По словам Токаева, подписываемая Совместная декларация об установлении стратегического партнерства знаменует собой важный исторический рубеж, открывая новую главу в двустороннем сотрудничестве.

Кроме того, президент выразил уверенность в том, что у Астаны и Исламабада имеются все возможности для придания значимого импульса двусторонним связям.

Также Токаев отметил, что прибыл в Пакистан с представительной делегацией и конкретным пакетом предложений, направленных на существенное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в других приоритетных сферах.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу транспортной взаимосвязанности, которая является одним из ключевых приоритетов нашей страны. Казахстан расположен на пересечении основных транспортных маршрутов между Востоком и Западом, а также Севером и Югом.

В этой связи, по словам президента, Казахстан продолжит реализацию конкретных проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе в тесной координации со странами Центральной Азии.

В заключительной части переговоров Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Казахстан с государственным визитом, подтвердив готовность принять высокого гостя в текущем году для подведения итогов реализации достигнутых договоренностей и определения дальнейших шагов по укреплению двусторонних отношений.

В ходе встречи была отмечена важность тесного взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках многосторонних площадок, включая ООН, ШОС и другие.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Шахбаз Шариф тепло приветствовал Касым-Жомарта Токаева.

"Благодарим вас за то, что нашли время посетить нашу братскую страну. Народ Пакистана, правительство и я лично очень рады приветствовать вас на нашей земле. Казахстан является естественным стратегическим партнером для нас. Можете быть уверены, что мы искренне хотим работать с вашим правительством, чтобы укрепить узы дружбы и выстроить надежное партнерство в различных сферах экономического сотрудничества, политики, обороны, а также налаживании торговых коридоров", – добавил премьер-министр.

По его словам, Казахстан и Пакистан обладают значительным потенциалом развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации.

Он подчеркнул необходимость достижения осязаемого и значимого прогресса по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении многопланового партнерства во благо народов двух стран.

Детали переговоров в узком составе: что обсудили Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф

Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан во вторник, 3 февраля. В аэропорту Исламабада главу Казахстана встретили президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
