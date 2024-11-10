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Массовые протесты в Валенсии: пострадал 31 полицейский

Массовые протесты в Валенсии: пострадал 31 полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 19:51 Фото: Х/paulaflorecilla
В испанской Валенсии в результате протестов пострадал 31 полицейский, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство EITB, накануне около 130 тысяч человек вышли на улицы, требуя отставки президента провинции Карлоса Масона после наводнения, которое привело к гибели более 200 человек.

По данным агентства, полицейские пострадали в ходе нападения толпы демонстрантов на группу правоохранителей. В результате инцидента задержаны четыре человека, двое из которых арестованы за нарушение общественного порядка, а еще двое — за нападение на представителя власти.

Протест, прошедший 9 ноября, стал самым масштабным в Валенсии с 2003 года, когда местные жители выступали против войны в Ираке.

Испанские издания сообщают, что демонстранты несли плакаты с надписями, осуждающими действия властей. На некоторых из них было указано, что "глава Валенсии продолжал обедать, пока десятки городов уже были затоплены".

Ранее сообщалось, что протестующие в Валенсии бросали камни и фейерверки, в ответ правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.

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