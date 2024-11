Массовые протесты в Валенсии: пострадал 31 полицейский

Как пишет агентство EITB, накануне около 130 тысяч человек вышли на улицы, требуя отставки президента провинции Карлоса Масона после наводнения, которое привело к гибели более 200 человек.

A massive demonstration in Valencia is demanding Carlos Mazón’s resignation, protesting his handling of the catastrophic flooding in the region.pic.twitter.com/cBgv4LgfiS