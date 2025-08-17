#АЭС в Казахстане
Мир

В Сербии во время протестов пострадали шесть полицейских

протесты, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 15:11 Фото: Х/TanjugNews
В Сербии во время беспорядков в ночь на 17 августа 2025 года пострадали шесть полицейских, сообщает Zakon.kz.

Также в правоохранительных органах заявили о 56 задержанных гражданах.

"16 из них задержаны по обоснованному подозрению в совершении уголовных преступлений. И еще 35 человек – за административные правонарушения", – говорится в релизе МВД Сербии.

По данным министерства, 27 человек задержали в Белграде, 29 – в Валево.

В ночь на воскресенье, 17 августа 2025 года, в Валево протестующие напали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда и прокуратуры. Беспорядки спровоцировали распространившиеся в соцсети видео жесткого обращения силовиков с демонстрантами в предыдущие дни.

Акции также прошли в столичном районе Нови-Белград, где стражи порядка применили слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской.

В соцсетях и СМИ сообщали об инцидентах на акциях в городах Нови-Сад, Лесковац, Вране. Между тем президент Александр Вучич пообещал, что гражданской войны в стране не будет, и предупредил, что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.

Андрей Дюсупов
