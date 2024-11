Грета Тунберг провела акцию протеста в Тбилиси

Сначала она вышла на митинг против климатической конференции ООН в Баку, которая открылась 11 ноября. Тунберг обвинила ее организаторов в том, что под видом заботы об экологии они отвлекают внимание от более насущных социальных проблем.

Затем экоактивистка присоединилась к протестующим против итогов парламентских выборов в Грузии. Свои намерения и действия в Тбилиси Тунберг активно освещает на странице в Х.

Swedish climate activist Greta Thunberg has organised a demonstration against the #COP29 summit in Baku with Azerbaijani, Armenian, and Georgian activists. pic.twitter.com/Fo5C6AdJSF