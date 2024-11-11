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Грета Тунберг провела акцию протеста в Тбилиси

Акция протеста, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 04:34 Фото: Х/GretaThunberg
Вечером 11 ноября в столице Грузии шведская активистка приняла участие в акции протеста, сообщает Zakon.kz.

Сначала она вышла на митинг против климатической конференции ООН в Баку, которая открылась 11 ноября. Тунберг обвинила ее организаторов в том, что под видом заботы об экологии они отвлекают внимание от более насущных социальных проблем.

Затем экоактивистка присоединилась к протестующим против итогов парламентских выборов в Грузии. Свои намерения и действия в Тбилиси Тунберг активно освещает на странице в Х.

Прием Тунберг в Тбилиси оказало "Феминистское антивоенное движение Кавказа".

"Грета Тунберг приехала спасать Зурабишвили", – мгновенно отреагировали пользователи Сети.

За несколько часов до митинга с участием Тунберг, Саломе Зурабишвили озвучила предложение о проведении новых выборов в парламент Грузии.

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