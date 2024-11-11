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Президент Грузии призывала провести новые парламентские выборы

Грузия, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 02:22 Фото: Instagram/salome_zourabichvili
11 ноября Саломе Зурабишвили озвучила предложение о проведении новых выборов в парламент Грузии, сообщает Zakon.kz.

По ее мнению, сейчас в стране настал "политический кризис", а в его решении поможет Европа. Зурабишвили заявила об этом после встречи с членами делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран:

  • Финляндии;
  • Швеции;
  • Франции;
  • Литвы;
  • Латвии;
  • Эстонии;
  • Польши;
  • Германии.
"Мы вернемся к новым выборам, чтобы, когда придет время, Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного нового президента. Это наш путь. Наш путь – это путь стабильности, демократии и Европы".Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Полную версию пресс-конференции и отдельно отрывок о поддержке Европы, Зурабишвили разместила в этот же день 11 ноября на своей странице в Х.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Теперь ЦИК должен опубликовать итоговый протокол 21 ноября. Не позднее чем через 10 дней после этой даты парламенту надо собраться по созыву президента. Однако, если Зурабишвили откажется это сделать, он соберется самостоятельно.

В Тбилиси 4 ноября около четырех тыс. человек вышли на митинг оппозиции.

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