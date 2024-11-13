Власти Новой Зеландии принесли извинения людям, подвергшимся насилию в учреждениях по уходу за больными

Новая Зеландия принесла извинения жертвам и семьям сотен тысяч молодых людей и уязвимых взрослых, которые подвергались физическому и сексуализированному насилию в госучреждениях за последние 70 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 200 тыс. детей и уязвимых взрослых, находящихся на попечении государства и религиозных организаций, подверглись той или иной форме насилия в период с 1950 по 2019 год.

Извинения последовали за отчетом общественного расследования, проведенного в июле 2024 года.

Национальный день памяти состоится 12 ноября в следующем году. Во вторник в парламенте должно было состояться первое чтение законопроекта, включающего ряд мер по повышению безопасности в учреждениях государственного попечения.

Ранее стали известны страны, пострадавшие от стихийных бедствий за 10 лет.

