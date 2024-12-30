Иракская пара держала в рабстве несовершеннолетних в Германии

30 декабря федеральный прокурор Германии предъявил иракской паре обвинения в порабощении и пытках двух молодых девушек. Их подвергали сексуализированному и физическому насилию, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, мужчину и женщину арестовали в Баварии в апреле. Они были членами террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии с октября 2015 года по декабрь 2017 года.

По версии следствия, они держали в рабстве 5-летнюю девочку с конца 2015 года и 12-летнюю с октября 2017 года.

Прокуроры утверждают, что мужчина неоднократно насиловал обеих девочек, а женщина готовила комнату для этого и наносила макияж одной из девочек.

По словам прокуроров, пара также принуждала невольниц к работе по дому и уходу за детьми.

Ранее появилась информация, что в Афганистане мужчинам запретили смотреть на женщин в окнах домов.