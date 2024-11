10 детей погибли в результате пожара в больнице на севере Индии

По информации издания Devdiscourse, число погибших может возрасти по мере продолжения спасательных операций.

Представитель местной администрации Авинаш Кумар заявил, что, вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание в отделении интенсивной терапии новорожденных. Врачи и медперсонал эвакуировали пациентов, разбив окна палаты, заполненной дымом, прежде чем пожарные прибыли на место. Всего удалось спасти 37 детей.



Власти сформировали комитет для расследования причины пожара.

Jhansi, Uttar Pradesh.



A fire broke out at a medical college, leading to the tragic death of around 10 newborns. Parents were seen running with their infants in their arms, desperate to save them.#JhansiMedicalCollege pic.twitter.com/BzPJe0JiZG