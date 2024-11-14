В хозяйственной постройке Семея чуть не сдетонировали газовые баллоны

В Семее произошел пожар в хозяйственной постройке на территории частного жилого дома по ул.Лодочная 1, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил оконные и дверные проемы, деревянные конструкции и личные вещи, распространившись на площадь 15 кв.м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожарным МЧС удалось предотвратить опасность взрыва двух газовых баллонов. Они эвакуировали их из огня.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Оперативные действия спасателей не только сдержали распространение огня, но и помогли избежать более серьезных последствий для жизни и имущества жителей.

Ранее на станции в Шымкенте дотла сгорел автотранспорт.

