В хозяйственной постройке Семея чуть не сдетонировали газовые баллоны
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Семее произошел пожар в хозяйственной постройке на территории частного жилого дома по ул.Лодочная 1, сообщает Zakon.kz.
Огонь охватил оконные и дверные проемы, деревянные конструкции и личные вещи, распространившись на площадь 15 кв.м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожарным МЧС удалось предотвратить опасность взрыва двух газовых баллонов. Они эвакуировали их из огня.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Оперативные действия спасателей не только сдержали распространение огня, но и помогли избежать более серьезных последствий для жизни и имущества жителей.
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