Председателя ЦИК Грузии облили черной краской во время заседания

Скандалом обернулось заседание Центральной избирательной комиссии Грузии, на котором должны были объявить окончательные итоги парламентских выборов за 26 октября 2024 года, передает Zakon.kz.

РИА "Новости" сообщает, что член комиссии от оппозиции Давид Киртадзе облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили прямо на заседании, на котором проходило рассмотрение итогового протокола.

Инцидент попал на видео, кадры показали грузинские телеканалы.

У здания ЦИК Грузии в это время проходил митинг. Из-за происшествия заседание пришлось приостановить. При этом вскоре результаты все же утвердили: правящая "Грузинская мечта" одержала победу с 53,93% голосов и получила 89 мандатов из 150.

В Грузии прошли очередные парламентские выборы, в которых правящая партия "Грузинская мечта" сохранила большинство. По данным ЦИК Грузии на 17:00 (по времени Астаны) 28 октября, партия получила почти 54% голосов, а явка избирателей достигла 58,94%.