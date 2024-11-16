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Самый большой скелет динозавра продали на аукционе во Франции за рекордную сумму

Скелет динозавра продали во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 01:51 Фото: скриншот видео
Самый большой скелет динозавра продали на аукционе во Франции почти за 6 млн евро. Торги были организованы в аукционном доме Collin du Bocage и Barbarossa, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание CNews, что оценочная стоимость лота составляла от 3 млн до 5 млн евро. По мнению аукциониста Оливье Коллен дю Бокажа, это было одно из самых дорогих предложений за скелет динозавра, проданных во Франции.

Также сообщается, что тайный покупатель планирует передать скелет на хранение в музей. Согласно условиям договора, ученые-палеонтологи смогут получить доступ к останкам этого динозавра для их изучения.

Возраст апатозавра, прозванного Вулканом, составляет коло 150 млн лет. Эксперты утверждают, что собран он был на 75-80% из оригинальных костей. Этот вид обитал на территории Северной Америки в поздний юрский период и относится к семейству диплодоцидов, куда также входят бронтозавры и диплодоки. Археологи нашли его кости в 2018 году в штате Вайоминг. Специалисты предполагают, что при жизни динозавр мог весить около 20 тонн и прожил примерно 45 лет.

В конце октября сообщалось, что археологи в Гонконге впервые обнаружили окаменелости динозавров.

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