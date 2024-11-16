Самый большой скелет динозавра продали на аукционе во Франции за рекордную сумму

Самый большой скелет динозавра продали на аукционе во Франции почти за 6 млн евро. Торги были организованы в аукционном доме Collin du Bocage и Barbarossa, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание CNews, что оценочная стоимость лота составляла от 3 млн до 5 млн евро. По мнению аукциониста Оливье Коллен дю Бокажа, это было одно из самых дорогих предложений за скелет динозавра, проданных во Франции.

Также сообщается, что тайный покупатель планирует передать скелет на хранение в музей. Согласно условиям договора, ученые-палеонтологи смогут получить доступ к останкам этого динозавра для их изучения.

Yvelines: un fossile d'un apatosaure mis en vente, le plus grand dinosaure jamais présenté à des enchères avec une mise à prix de 3 millions d'euros pic.twitter.com/ZZeFmnkd3E — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) November 15, 2024

Возраст апатозавра, прозванного Вулканом, составляет коло 150 млн лет. Эксперты утверждают, что собран он был на 75-80% из оригинальных костей. Этот вид обитал на территории Северной Америки в поздний юрский период и относится к семейству диплодоцидов, куда также входят бронтозавры и диплодоки. Археологи нашли его кости в 2018 году в штате Вайоминг. Специалисты предполагают, что при жизни динозавр мог весить около 20 тонн и прожил примерно 45 лет.

🔵 Si chiama Vulcain, è il più grande scheletro di dinosauro mai messo all’asta: un apatosauro scoperto nel 2018 negli Usa. Fino al 3 novembre sarà in mostra al castello di Dampierre-en-Yvelines, vicino Parigi. Il 16 novembre la vendita. Le stime: intorno ai 3-5 milioni di euro pic.twitter.com/Z1OrmLN5LY — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 16, 2024

В конце октября сообщалось, что археологи в Гонконге впервые обнаружили окаменелости динозавров.