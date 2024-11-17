В США арестовали родителей за попытку задушить 17-летнюю дочь в школе

Мужчина и женщина из Лейси, штат Вашингтон (США), были арестованы за попытку задушить свою 17-летнюю дочь в попытке "убийства чести", сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, по данным полиции, Ихсан Али и его жена Захра Али напали на подростка, личность которого не установлена, возле средней школы Тимберлайн за отказ от брака по договоренности с мужчиной старшего возраста.

Пока родители безжалостно пытались убить свою дочь, другие ученики, включая парня девушки, пытались остановить их.

Свидетель Джош Вагнер удерживал отца девушки до прибытия полиции.

Ранее сообщалось, что работников ресторана взяли в заложники в пригороде Парижа.

