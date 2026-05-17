#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
470.17
547.47
6.42
Мир

Отец жестоко избил 14-летнюю дочь и побрил ее налысо за прогулы в школе

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 01:14 Фото: pexels
В американском штате Юта арестовали мужчину, который жестоко избил и насильно побрил налысо свою 14-летнюю дочь. Таким варварским способом отец решил наказать подростка за прогулы в школе и проблемы с поведением, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал NewsNation. По их данным, полиция прибыла в дом после обращения неравнодушной женщины. Заявительница рассказала, что увидела на записи с камер наблюдения, как сосед избивает свою дочь.

При просмотре видеозаписи полицейские увидели, как подозреваемый заталкивает девочку на кухню и хватает машинку для стрижки волос.

"После этого мужчина схватил дочь за волосы и ударил ее головой о землю. Он оттащил ребенка в подвал, где обрезал ей волосы ножницами, а затем побрил налысо машинкой", – отмечается в публикации.

На допросе мужчина признался, что обрил дочь в наказание за пропуски занятий в школе и другие проблемы, связанные с подростковым возрастом. Он также сообщил, что ранее делал то же самое со своей старшей дочерью, и это "решало" проблему.

Подозреваемый арестован и помещен в тюрьму округа Солт-Лейк. Ему предъявлены обвинения по одному пункту о жестоком обращении с ребенком.

Ранее казахстанец заявил на сыновей, избивавших его ради денег, и попросил защиты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие
02:30, 29 октября 2025
Муж жестоко избил жену и побрил ее налысо
Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков
17:15, 25 февраля 2026
Подростки толпой жестоко избили несовершеннолетнюю карагандинку
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие
05:19, 17 ноября 2024
В США арестовали родителей за попытку задушить 17-летнюю дочь в школе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Янник Синнер стал победителем &quot;Мастерса&quot; в Риме
01:18, 18 мая 2026
Янник Синнер стал победителем "Мастерса" в Риме
&quot;Динамо&quot; Зайнутдинова добыло победу в матче против &quot;Балтики&quot; в РПЛ
00:52, 18 мая 2026
"Динамо" Зайнутдинова добыло победу в матче против "Балтики" в РПЛ
&quot;Ахмат&quot; Самородова и Кенжебека сыграл вничью против &quot;Сочи&quot; в РПЛ
00:05, 18 мая 2026
"Ахмат" Самородова и Кенжебека сыграл вничью против "Сочи" в РПЛ
Казахстанский боксёр стал триумфатором топ-турнира в Сербии
23:24, 17 мая 2026
Казахстанский боксёр стал триумфатором топ-турнира в Сербии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: