Отец жестоко избил 14-летнюю дочь и побрил ее налысо за прогулы в школе

В американском штате Юта арестовали мужчину, который жестоко избил и насильно побрил налысо свою 14-летнюю дочь. Таким варварским способом отец решил наказать подростка за прогулы в школе и проблемы с поведением, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал NewsNation. По их данным, полиция прибыла в дом после обращения неравнодушной женщины. Заявительница рассказала, что увидела на записи с камер наблюдения, как сосед избивает свою дочь.

При просмотре видеозаписи полицейские увидели, как подозреваемый заталкивает девочку на кухню и хватает машинку для стрижки волос.

"После этого мужчина схватил дочь за волосы и ударил ее головой о землю. Он оттащил ребенка в подвал, где обрезал ей волосы ножницами, а затем побрил налысо машинкой", – отмечается в публикации.

На допросе мужчина признался, что обрил дочь в наказание за пропуски занятий в школе и другие проблемы, связанные с подростковым возрастом. Он также сообщил, что ранее делал то же самое со своей старшей дочерью, и это "решало" проблему.

Подозреваемый арестован и помещен в тюрьму округа Солт-Лейк. Ему предъявлены обвинения по одному пункту о жестоком обращении с ребенком.

