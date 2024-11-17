Граждане Германии установили мировой рекорд по ходьбе между воздушными шарами

Немецкие спортсмены Фриди Кюне и Лукас Ирмлер побили свой собственный мировой рекорд по слэклайну, пройдя по тросу между воздушными шарами на расстояние 2,5 км, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, последний рекорд Кюне и Ирмлера превосходит их предыдущее достижение в 1900 м, установленное в Бразилии в 2021 году. По данным Международной ассоциации слэклайна, этот новый рекорд расширяет границы слэклайна до беспрецедентного предела.

Спортсмены столкнулись с многочисленными трудностями в своем последнем трюке, от управления ветром и высотой до поддержания равновесия на такой большой высоте.

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Их слэклайн был закреплен между двумя огромными воздушными шарами, что обеспечивало потрясающие виды, а также риски.

Слэклайнинг – это вид спорта, который заключается в ходьбе или балансировании на плоской стропе, подвешенной между двумя точками. Подобно ходьбе по канату, слэклайнинг требует исключительного равновесия, силы и сосредоточенности.

Существует несколько видов слэклайнинга, включая хайлайнинг (ходьба на большой высоте), ватерлайн (слэклайнинг над водоемами), триклайнинг (выполнение трюков на слэклайне) и йогалайн (сочетание йоги и слэклайнинга).

Ранее сообщалось, что ранним утром 4 октября небо над городом Алматы и Алматинской областью стало частью мирового рекорда. Профессиональные воздухоплаватели – 57-летняя Альмут Даннингтон из Великобритании и 31-летняя бразильянка Лайс Пиньо – прибыли в Казахстан, чтобы установить мировой рекорд по количеству стран, которые они облетели на воздушном шаре.

