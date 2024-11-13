Экстремалы прошли по канату между воздушными шарами и установили рекорд
Фото: Instagram/lukasirmler
Немецкие слэклайнеры Фриди Кюне и Лукас Ирмлер установили новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.
Канат был натянут между воздушными шарами на высоте 2500 м. Кадры с тем, как экстремалы идут по нему, балансируя, завирусился в соцсетях. Эпизоды рекордсмены опубликовали 12 и 13 ноября у себя в соцсетях.
"Это удивительное чувство, что мы наконец побили мировой рекорд. Мы так долго этого ждали и в конце концов осуществили. На самом деле это немного сюрреалистично", – пишут спортсмены.
Известно, что предыдущий рекорд был установлен в Бразилии в 2021 году. Тогда трюк выполнили на высоте 1900 м.
В начале месяца немецкий парашютист прыгнул в паре со своей 93-летней мамой.
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