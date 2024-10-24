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Восемь автомагистралей перекрыли в Англии из-за сбежавшей собаки

спаниель устроил переполох в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 18:28 Фото: pixabay
В английском графстве Кент из-за сбежавшего из дома спаниеля полицейские перекрыли восемь автомагистралей. Хозяева в это время отдыхали в Испании, сообщает Zakon.kz.

Хозяйка питомца Никола Паттерсон рассказала Metro, что Фиби оставили у друзей, но те не усмотрели. Когда она узнала о побеге собаки, ей пришлось прервать отпуск и вернуться в Англию, где в это время волонтеры уже искали беглянку. Вскоре животное было замечено на шоссе благодаря камерам видеонаблюдения.

"Я прилетела домой первым рейсом и не спала всю ночь", – заявила британка.

Полицейские перекрыли трассу, чтобы зоозащитникам было легче искать собаку, однако Фиби был уже на другом шоссе. Таким образом офицеры поочередно ограничивали движение на восьми автомагистралях, пока спаниель не был найден.

Хозяйка собаки рассказала, что исчезновение Фиби вызвало широкий общественный резонанс, и поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках. Питомец вернулся домой в день рождения хозяйки, что сделало воссоединение особенно ценным.

Ранее Zakon.kz опубликовал список пород собак, которые проживут долгие годы.

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