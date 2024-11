На побережье Аляски выбросило редкого кита размером с пятиэтажку

Теперь биологи пытаются определить причину смерти.

A fin whale that beached near Anchorage's Coastal Trail has drawn many visitors eager to witness the rare event, with some expressing awe and excitement at the unusual sight. #AnchorageWhale #FinWhale #NOAA #AlaskanExperience #WildlifeSightings pic.twitter.com/e05V9FKqF4

По словам специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований, в длину туша самки финвала достигала 14,3 метра, что приблизительно равняется высоте пятиэтажного дома.

Также, как сказано в публикации издания Associated Press, киту было от одного до трех лет.

Пока же огромная туша животного стала местной достопримечательностью.

As crowds of onlookers trekked across Anchorage’s tidal mudflats to see the carcass of a 47-foot fin whale that washed ashore over the weekend, biologists on Monday continued searching for clues how the animal died. https://t.co/yX8Hg3Gx6H pic.twitter.com/tOCEKLZlVR