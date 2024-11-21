Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На побережье Аляски выбросило редкого кита размером с пятиэтажку

Огромного финвала выбросило на побережье Аляски, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 14:41 Фото: Х/adndotcom
Тушу гигантского финвала, или сельдяного кита, длиной 14,3 метра выбросило на побережье недалеко от самого крупного города Аляски. Эти животные находятся под угрозой исчезновения, сообщает Zakon.kz.

Теперь биологи пытаются определить причину смерти.

По словам специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований, в длину туша самки финвала достигала 14,3 метра, что приблизительно равняется высоте пятиэтажного дома.

Также, как сказано в публикации издания Associated Press, киту было от одного до трех лет.

Пока же огромная туша животного стала местной достопримечательностью.

Координатор по вылову морских млекопитающих Мэнди Кио отметила, что обычно сельдяные киты не подплывают близко к Анкориджу. Особь могла оказаться у побережья после недавних приливов.

Финвал, или сельдяной кит, или обыкновенный полосатик, или сельдяной полосатик, или настоящий полосатик – вид китов из семейства полосатиковых. Является близким родственником синего кита и вторым по величине животным планеты.

Изначальная численность оценивается в 400 тысяч южных и 70 тысяч северных финвалов. Интенсивная охота сократила их популяцию приблизительно до 5 тысяч особей. И хотя финвалы встречаются чаще, чем синий кит, они считаются крайне редкими животными, стоящими под угрозой исчезновения.

Не так давно в Баку на побережье появился огромный разлагающийся кашалот. Зловонный муляж – творение экоактивистов из Бельгии.

Анастасия Московчук
Интересное Аляска 2024 год Социальные сети Видео
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
дама пик
От 4 до 7 лет лишения свободы: АФМ предостерегает граждан Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: