На побережье Аляски выбросило редкого кита размером с пятиэтажку

Тушу гигантского финвала, или сельдяного кита, длиной 14,3 метра выбросило на побережье недалеко от самого крупного города Аляски. Эти животные находятся под угрозой исчезновения, сообщает Zakon.kz.

Теперь биологи пытаются определить причину смерти.

A fin whale that beached near Anchorage's Coastal Trail has drawn many visitors eager to witness the rare event, with some expressing awe and excitement at the unusual sight. #AnchorageWhale #FinWhale #NOAA #AlaskanExperience #WildlifeSightings pic.twitter.com/e05V9FKqF4 — YourAlaskalLink (@YourAlaskaLink) November 19, 2024

По словам специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований, в длину туша самки финвала достигала 14,3 метра, что приблизительно равняется высоте пятиэтажного дома.

Также, как сказано в публикации издания Associated Press, киту было от одного до трех лет.

Пока же огромная туша животного стала местной достопримечательностью.

As crowds of onlookers trekked across Anchorage’s tidal mudflats to see the carcass of a 47-foot fin whale that washed ashore over the weekend, biologists on Monday continued searching for clues how the animal died. https://t.co/yX8Hg3Gx6H pic.twitter.com/tOCEKLZlVR — Anchorage Daily News (@adndotcom) November 19, 2024

Координатор по вылову морских млекопитающих Мэнди Кио отметила, что обычно сельдяные киты не подплывают близко к Анкориджу. Особь могла оказаться у побережья после недавних приливов.

Финвал, или сельдяной кит, или обыкновенный полосатик, или сельдяной полосатик, или настоящий полосатик – вид китов из семейства полосатиковых. Является близким родственником синего кита и вторым по величине животным планеты.

Fin Whale casually scooping an entire country of krill fish 😯 pic.twitter.com/nrWvDcwp1n — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 31, 2024

Изначальная численность оценивается в 400 тысяч южных и 70 тысяч северных финвалов. Интенсивная охота сократила их популяцию приблизительно до 5 тысяч особей. И хотя финвалы встречаются чаще, чем синий кит, они считаются крайне редкими животными, стоящими под угрозой исчезновения.

Не так давно в Баку на побережье появился огромный разлагающийся кашалот. Зловонный муляж – творение экоактивистов из Бельгии.