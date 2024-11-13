Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
По данным Oxu.az, это связано с конференцией ООН, посвященной изменению климата и проходящей в эти дни в Баку. Гиперреалистичная модель мертвого кашалота призвана повысить осведомленность о глобальном экологическом кризисе и изменении климата от рук человека.
Фото: oxu.az
10 лет назад ее создала бельгийская группа актеров, скульпторов и ученых Captain Boomer, а затем ездила с ней по крупным городам мира:
- Лондон;
- Париж;
- Варшава;
- Аделаида;
- Мадрид.
В Баку модель кашалота везли из Бельгии через Европу, Турцию и Грузию в течение двух недель. Власти Азербайджана одобрили установку инсталляции на время проведения климатической конференции.
Фото: oxu.az
"Мертвого кашалота" воссоздали по слепкам настоящих китов, а зловоние вокруг него исходит от ведер с гниющей рыбой, спрятанных поблизости. Рядом с инсталляцией ходят участники группы в костюмах ученых и делают вид, будто пытаются выяснить, что случилось с животным.
Фото: oxu.az
Против климатической конференции ООН в Баку протестовала 11 ноября Грета Тунберг.