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Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку

Изменение климата, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 04:36 Фото: oxu.az
16-метровая искусственная туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в столице Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.az, это связано с конференцией ООН, посвященной изменению климата и проходящей в эти дни в Баку. Гиперреалистичная модель мертвого кашалота призвана повысить осведомленность о глобальном экологическом кризисе и изменении климата от рук человека.

Изменение климата, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 04:36

Фото: oxu.az

10 лет назад ее создала бельгийская группа актеров, скульпторов и ученых Captain Boomer, а затем ездила с ней по крупным городам мира:

  • Лондон;
  • Париж;
  • Варшава;
  • Аделаида;
  • Мадрид.

В Баку модель кашалота везли из Бельгии через Европу, Турцию и Грузию в течение двух недель. Власти Азербайджана одобрили установку инсталляции на время проведения климатической конференции.

Изменение климата, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 04:36

Фото: oxu.az

"Мертвого кашалота" воссоздали по слепкам настоящих китов, а зловоние вокруг него исходит от ведер с гниющей рыбой, спрятанных поблизости. Рядом с инсталляцией ходят участники группы в костюмах ученых и делают вид, будто пытаются выяснить, что случилось с животным.

Изменение климата, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 04:36

Фото: oxu.az

Против климатической конференции ООН в Баку протестовала 11 ноября Грета Тунберг.

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