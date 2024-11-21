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Владимир Путин выступил с обращением

президент РФ, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 23:16 Фото: Акорда
Президент РФ прокомментировал удары по объектам в Курской и Брянской областях 19 ноября, а также ответный удар по военно-промышленному объекту в Украине, сообщает Zakon.kz.

Путин отметил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер, а также то, что впредь Россия будет заранее предупреждать мирных жителей в случае повторного применения новейших ракетных систем, чтобы они успели покинуть опасную зону.

Также он рассказал о том, что в боевых условиях ведутся испытания ракетной системы "Орешник".

"Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. (...) Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует", – сказал Путин в обращении к россиянам.

ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, сообщило министерство обороны РФ. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

В ответ Россия нанесла удар по городу Днепр баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении с помощью новейшей российской системы средней дальности "Орешник". В общей сложности, по данным ВСУ, 21 ноября ударила по Днепру восемью ракетами, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал" и семью крылатыми ракетами Х-101. В результате был поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение.

Отметим, что посольство Казахстана в Украине 20 ноября 2024 года обратилось к гражданам с важной информацией. Казахстанцам порекомендовали покинуть страну.

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Россия Ситуация в Украине Путин Владимир 2024 год Огнестрельное оружие Политика Внешняя политика
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