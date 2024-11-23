В Кыргызстане выясняют причины перебоев с доступом к интернету

В Кыргызстане наблюдаются перебои с доступом к интернету. На проблемы жалуются абоненты сотовых операторов, сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kg, в Министерстве цифрового развития страны о проблеме знают, и сейчас специалисты ведомства выясняют причину этих сбоев.

"После установления причины мы дадим подробную информацию", – отметили в ведомстве.

Вечером 13 ноября 2024 года в стране уже были перебои в работе интернета. Тогда причиной стала авария на линии внешних поставщиков сети.

12 ноября 2024 года в Кыргызстане в очередной раз предотвратили попытку госпереворота. Сотрудники МВД задержали несколько подозреваемых в организации массовых беспорядков, нацеленных на насильственный захват власти, который планировали осуществить в день выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года.