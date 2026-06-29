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Туризм

Без интернета остаются туристы в популярных местах отдыха ВКО

Восточно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 07:11 Фото: pexels
В Восточном Казахстане по сей день остаются проблемы с доступом к интернету в туристических локациях, сообщает Zakon.kz.

По данным "24 kz", по-прежнему нет связи в девяти популярных зонах отдыха области. В их числе:

  • горнолыжные курорты Риддера;
  • знаменитые Маркаколь, Сибины и Киин-Кериш.

Тем не менее власти уверяют, что решают этот вопрос. К интернету подключили, к примеру, побережье Бухтарминского водохранилища в Самарском районе. Много лет гости жаловались, что не могут даже оповестить родных, что добрались до места. Теперь они остаются на связи благодаря установке антенно-мачтовых сооружений и терминалов Starlink.

"Если говорить по популярным местам посещения, там практически везде есть интернет. На Сибинах вопрос решается. Но, конечно, есть точки, где небольшая посещаемость. Там вопрос установки специальных Starlink не рассматривается. Потому что нам важно, чтобы, где много туристов, была связь", – прокомментировала ситуацию заместитель руководителя Управления туризма Восточно-Казахстанской области Ирина Смит.

Ранее стало известно об изменениях в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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