На Шри-Ланке из-за наводнений погибли дети

Еще пять человек считаются пропавшими без вести, пишет Associated Press. 26 ноября 11 детей и двое взрослых возвращались из школы на тракторе, который смыло наводнением в восточном регионе страны. Спустя сутки были найдены тела троих школьников.

Шестерых школьников, ехавших в тракторе, удалось спасти. До сих пор не найдены трое детей и двое взрослых. Пропавших ищут военно-морские силы и армейские подразделения при поддержке вертолетов ВВС.

Также в центральной части острова женщина погибла после того, как на нее упала кирпичная стена. Еще один человек стал жертвой наводнения.

За последние два дня на Шри-Ланке прошли сильные ливни. В результате повреждены почти 800 домов, затоплены поля и дороги. Власти приостановили движение поездов в горных районах. Из опасных районов эвакуировали более пяти тыс. человек.

