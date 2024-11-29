Миллиардер съел банан, купленный на аукционе за 6 млн долларов

Китайский криптопредприниматель Джастин Сан в пятницу, 29 ноября, выполнил обещание, которое он дал, когда потратил 6,2 млн долларов США на произведение искусства в виде банана, приклеенного скотчем к стене, – он съел его, сообщает Zakon.kz.

В одном из самых дорогих отелей Гонконга перед десятками журналистов и влиятельных лиц миллиардер сначала произнес речь, в которой провел параллели между концептуальным искусством и криптовалютой. А потом съел купленное им произведение искусства, пишет channelnews asia.

Попробовав его, Джастин Сан заявил: "Он намного лучше других бананов".

"Употребление его на пресс-конференции также может стать частью истории произведения искусства", – сказал на брифинге в пятницу миллиардер.

Отмечается, что каждый из участников этого мероприятия получил в качестве сувенира рулон клейкой ленты и банан.

"У каждого есть банан", – прокомментировал этот жест Джастин Сан.

Концептуальная работа под названием "Комедиант", созданная итальянским художником Маурицио Каттеланом, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке на прошлой неделе. Сан был одним из семи участников торгов. Примерно через 10 секунд после победы он решил съесть этот банан.