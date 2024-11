Кадры с НЛО вызвали панику у американцев

Как пишет The New York Post, американские пользователи соцсетей отмечают, что необычное явление произошло 29 ноября вскоре после слушаний в Конгрессе по секретным программам, в которых описывались "инопланетные" космические корабли.

На вирусном снимке запечатлены четыре ярких огня, жутко расположенных всего в нескольких футах над Статуей Свободы на куполе Капитолия. Сообщается, что снимок был сделан ветераном ВВС США и лицензированным гидом Деннисом Диггинсом.

Другое видео, снятое с дальнего расстояния по-видимому, подтвердило явление. Те же четыре мерцающих огня переместились из квадрата в одну линию, но остались над правительственным зданием.

🚨#BREAKING: Mysterious lights have been reported over Capitol Hill causes UFO panic in DC



📌#Washington | #DC



Watch as an apparent UFO was sighting was spotted hovering above Capitol Hill this week, sparking concerns that extraterrestrials might be plotting a coup. The viral… pic.twitter.com/aqq5P5Kmna