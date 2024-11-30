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Кадры с НЛО вызвали панику у американцев

НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 05:05 Фото: pixabay
Опубликованные кадры с НЛО над Капитолийским холмом вызвали у жителей США настоящую панику в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, американские пользователи соцсетей отмечают, что необычное явление произошло 29 ноября вскоре после слушаний в Конгрессе по секретным программам, в которых описывались "инопланетные" космические корабли.

На вирусном снимке запечатлены четыре ярких огня, жутко расположенных всего в нескольких футах над Статуей Свободы на куполе Капитолия. Сообщается, что снимок был сделан ветераном ВВС США и лицензированным гидом Деннисом Диггинсом.

НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 05:05

Фото: Х/LibertyWatchHQ

Другое видео, снятое с дальнего расстояния по-видимому, подтвердило явление. Те же четыре мерцающих огня переместились из квадрата в одну линию, но остались над правительственным зданием.

Недавно эксперты из Эдинбургского и Женевского университетов составили "формулу жизни" и рассчитали по ней вероятность существования инопланетян.

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