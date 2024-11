Участники акции протеста в Тбилиси подожгли здание парламента Грузии

Издание APA.AZ пишет, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Незадолго до этого пресс-служба МВД Грузии заявила, что митингующие разбили около 10 окон на фасаде здания парламента. Кроме стекол, демонстранты при помощи камней и других предметов повредили железные ограждения здания законодательного органа.

Очевидцы публикуют ролики с места пожара в социальной сети.

A room inside the Parliament is on fire! From what I heard, they broke the window and then one way or another fireworks started fire there. This is a never-before! 🔥 #GeorgiaProtests pic.twitter.com/My6egjAdUW