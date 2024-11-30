Участники акции протеста в Тбилиси подожгли здание парламента Грузии

Пожар вспыхнул в здании парламента Грузии. Причиной возгорания мог стать взрыв петарды, залетевшей в окно здания, сообщает Zakon.kz.

Издание APA.AZ пишет, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Незадолго до этого пресс-служба МВД Грузии заявила, что митингующие разбили около 10 окон на фасаде здания парламента. Кроме стекол, демонстранты при помощи камней и других предметов повредили железные ограждения здания законодательного органа.

Очевидцы публикуют ролики с места пожара в социальной сети.

A room inside the Parliament is on fire! From what I heard, they broke the window and then one way or another fireworks started fire there. This is a never-before! 🔥 #GeorgiaProtests pic.twitter.com/My6egjAdUW — Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) November 30, 2024

Также на месте работают ряд СМИ.

🚨🇬🇪The Parliament building in Tbilisi is on fire after clashes between protesters and police.

Despite recent raids, more people continue to join the protests.#Tbilisi #Georgia #GeorgiaProtests #TbilisiProtests https://t.co/REUbEa8mwF pic.twitter.com/X8DkvjZBTq — GlobalSpotlight (@GlobalSpotlite) November 30, 2024

Акция протеста оппозиции началась в 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

Позже стало известно, что более 100 человек задержали в Тбилиси за два дня протестов.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена отказываться от своих полномочий, несмотря на истечение мандата.

Госдеп США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией.

