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Участники акции протеста в Тбилиси подожгли здание парламента Грузии

пожар в здании парламента Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 01:45 Фото: скриншот видео
Пожар вспыхнул в здании парламента Грузии. Причиной возгорания мог стать взрыв петарды, залетевшей в окно здания, сообщает Zakon.kz.

Издание APA.AZ пишет, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Незадолго до этого пресс-служба МВД Грузии заявила, что митингующие разбили около 10 окон на фасаде здания парламента. Кроме стекол, демонстранты при помощи камней и других предметов повредили железные ограждения здания законодательного органа.

Очевидцы публикуют ролики с места пожара в социальной сети.

Также на месте работают ряд СМИ.

Акция протеста оппозиции началась в 28 ноября  после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

Позже стало известно, что более 100 человек задержали в Тбилиси за два дня протестов.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена отказываться от своих полномочий, несмотря на истечение мандата.

Госдеп США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией.

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Елена Беляева
Грузия Тбилиси Пожар 2024 год Акции протеста Протесты
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