Участники акции протеста в Тбилиси подожгли здание парламента Грузии
Издание APA.AZ пишет, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
Незадолго до этого пресс-служба МВД Грузии заявила, что митингующие разбили около 10 окон на фасаде здания парламента. Кроме стекол, демонстранты при помощи камней и других предметов повредили железные ограждения здания законодательного органа.
Очевидцы публикуют ролики с места пожара в социальной сети.
A room inside the Parliament is on fire! From what I heard, they broke the window and then one way or another fireworks started fire there. This is a never-before! 🔥 #GeorgiaProtests pic.twitter.com/My6egjAdUW— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) November 30, 2024
Также на месте работают ряд СМИ.
🚨🇬🇪The Parliament building in Tbilisi is on fire after clashes between protesters and police.— GlobalSpotlight (@GlobalSpotlite) November 30, 2024
Despite recent raids, more people continue to join the protests.#Tbilisi #Georgia #GeorgiaProtests #TbilisiProtests https://t.co/REUbEa8mwF pic.twitter.com/X8DkvjZBTq
Акция протеста оппозиции началась в 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.
Позже стало известно, что более 100 человек задержали в Тбилиси за два дня протестов.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена отказываться от своих полномочий, несмотря на истечение мандата.
Госдеп США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией.