Стратегическое партнерство с Грузией приостанавливают США

Госдеп США заявил о приостановлении стратегического партнерства с Грузией, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией. В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма", – говорится в сообщении.

Также они призвали правительство Грузии "вернуться на евроатлантический путь, провести прозрачное расследование всех нарушений на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений".

Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

Позже стало известно, что более 100 человек задержали в Тбилиси за два дня протестов.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена отказываться от своих полномочий, несмотря на истечение мандата.

