Пулемет-фейерверк и "коктейли Молотова": митинг в Грузии перерос в беспорядки

Иностранные СМИ пишут, что антиправительственный митинг перешел в нападение на полицейских. В какой-то момент в сотрудников правоохранительных органов полетели петарды и тяжелые предметы, из-за чего нападающих полили из пожарных шлангов. Также стражи порядка применили слезоточивый газ и перцовый баллончик.

Согласно данным ряда изданий, в одного из полицейских бросили "коктейль Молотова". К счастью, загоревшегося мужчину успели быстро потушить.

It's heating up in #Tblisi tonight:

Protestors are now tossing Molotov cocktails towards police lines after previously using mainly fireworks.#GeorgiaProtests

