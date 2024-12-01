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Пулемет-фейерверк и "коктейли Молотова": митинг в Грузии перерос в беспорядки

митинг в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 01:22 Фото: скриншот видео
У фасада парламента в Тбилиси произошла стычка демонстрантов с представителями спецназа, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что антиправительственный митинг перешел в нападение на полицейских. В какой-то момент в сотрудников правоохранительных органов полетели петарды и тяжелые предметы, из-за чего нападающих полили из пожарных шлангов. Также стражи порядка применили слезоточивый газ и перцовый баллончик.

Согласно данным ряда изданий, в одного из полицейских бросили "коктейль Молотова". К счастью, загоревшегося мужчину успели быстро потушить.

Кроме того, протестующие стали расстреливать спецназ из самодельного пулемета-фейерверка.

Кадры беспорядков распространяются в социальной сети.

Отметим, что тысячи человек, участвующих в митинге, требуют отставки правительства и назначения повторных парламентских выборов.

Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

Позже стало известно, что более 100 человек задержали в Тбилиси за два дня протестов.

На фоне беспорядков в Грузии, которые длятся уже несколько дней, в МВД страны 1 декабря опубликовали сразу два громких заявления.

1 декабря стало известно, что протестующие разгромили 48 комнат в парламенте Грузии.

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