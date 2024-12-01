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Третий день беспорядков в Грузии: в МВД заявили о готовности применить специальные меры

Грузия, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 11:23 Фото: X/сомм_еаrth
На фоне беспорядков в Грузии, которые длятся уже несколько дней, в МВД страны 1 декабря опубликовали сразу два громких заявления, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что протест участников митинга возле здания Парламента полностью вышел за рамки норм, определенных законом о собраниях и выражениях мнения, и перерос в насилие. Также граждан предупредили о том, что на провокации правоохранители будут реагировать жестче.

"Участники митинга бросали пиротехнику в сторону здания законодательного органа. Камнями и различными предметами они повредили окна одного из кабинетов Парламента. При этом в сторону здания были брошены зажженные предметы, в результате чего в нескольких помещениях возник пожар, который на данный момент потушен", – говорится в официальном обращении МВД.

При этом участники митинга повредили защитные железные ограждения здания, после чего периодически предпринимались попытки разрушить ворота и ворваться во двор мэрии Тбилиси.

"В случае, если участники митинга проигнорируют указания сотрудников правоохранительных органов и продолжат действовать вопреки закону, нанесут ущерб зданию Парламента, совершат поджоги и другие насильственные действия, МВД будет вынуждено применить все предусмотренные законом специальные средства и сорвать митинг".

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена отказываться от своих полномочий, несмотря на истечение мандата.

Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.

Позже стало известно, что более 100 человек задержали в Тбилиси за два дня протестов.

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