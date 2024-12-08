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Мир

На Великобританию обрушился шторм: нет света, отменили футбольный матч

Шторм, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 03:44 Фото: Х/MarkPassmorePix
7 декабря сильнейший шторм "Дарраг" охватил несколько регионов Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как передает Manchester Evenibg News, пострадали Англия, Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия. Около 60 тыс. британцев остались без электричества, дороги затопило дождем, а футбольный матч "Ливерпуля" пришлось отменить из-за красного уровня опасности.

Закрыты разные общественные площадки: зоопарки, все королевские парки, рождественские ярмарки. Часть аэропортов также закрыла свои двери, пока не утихнет шторм. В данный момент он уже немного ослаб, скорость ветра достигает 113 км/ч в некоторых регионах.

Шторм, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 03:44

Фото: Х/MarkPassmorePix

Новости по поводу урагана обновляются, а жителей призывают оставаться дома.

Принц Уильям сейчас находится в Париже, где прошла торжественная церемония открытия собора Нотр-Дам.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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