На Великобританию обрушился шторм: нет света, отменили футбольный матч

Как передает Manchester Evenibg News, пострадали Англия, Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия. Около 60 тыс. британцев остались без электричества, дороги затопило дождем, а футбольный матч "Ливерпуля" пришлось отменить из-за красного уровня опасности.

Закрыты разные общественные площадки: зоопарки, все королевские парки, рождественские ярмарки. Часть аэропортов также закрыла свои двери, пока не утихнет шторм. В данный момент он уже немного ослаб, скорость ветра достигает 113 км/ч в некоторых регионах.

Новости по поводу урагана обновляются, а жителей призывают оставаться дома.

Attractions close and roads blocked as Storm Darragh hits York and North Yorkshire https://t.co/noV8pngzSX