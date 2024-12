Известные персоны на открытии собора Нотр-Дам в Париже: как проходила церемония

Стало известно, кто из политиков и мировых знаменитостей смог участвовать на торжественной церемония открытия собора Парижской Богоматери, сообщает Zakon.kz.

Без преувеличения можно сказать, что открытие собора Парижской Богоматери привлекло внимание мировой общественности. В ходе церемонии архиепископ Парижа Лоран Ульрих трижды ударил посохом по дверям Нотр-Дама.

The iconic Notre-Dame cathedral reopened on Saturday, with Monseigneur Ulrich, Archbishop of Paris, officiating the ceremony and opening the cathedral's doors. It's been five years since the devastating fire, but now fully restored, the cathedral is welcoming visitors once again. pic.twitter.com/B73fIWSyak — RT (@RT_com) December 7, 2024

За несколько минут до этого в соборе зазвонили колокола, а президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал гостей, в том числе избранного президента США Дональда Трампа.

BREAKING: President Trump just arrived at the Notre Dame Cathedral reopening like a true gangster.



He kept everyone waiting and now the show can start. pic.twitter.com/geCyNr2d5Z — George (@BehizyTweets) December 7, 2024

Церемонию посетили множество мировых лидеров и политиков в том числе:

премьер Италии Джорджа Мелони;

британский принц Уильям;

президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер;

президент Польши Анджей Дуда;

президент Украины Владимир Зеленский;

миллиардер Илон Маск;

экс-президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Réouverture de Notre-Dame : Nicolas Sarkozy est à son tour accueilli par Emmanuel Macron pic.twitter.com/b7JYUhVZQj — CNEWS (@CNEWS) December 7, 2024

США официально представляла первая леди Джилл Байден.

Joe Biden's first lady Jill Biden, arrived at the Notre Dame Cathedral reopening ceremony with Ashley Biden.



I can't wait for them to leave our White House. pic.twitter.com/mxzgjodlHj — George (@BehizyTweets) December 7, 2024

Президент Грузии Саломе Зурабашвили решила воспользоваться моментом и подошла к Трампу перед церемонией открытия собора, вызвав изумление у публики и самого Трампа.

La presidente della Georgia Salome Zurabishvili si è congratulata con il neoeletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l'inaugurazione di Notre Dame pic.twitter.com/cmnwi26nHL — Gianl1974 (@Gianl1974) December 7, 2024

На восстановление собора после пожара ушло пять лет. С возгоранием тогда не могли справиться на протяжении длительных 12 часов. В итоге произошло обрушение шпиля и части крыши собора. Затраты на реставрацию на данный момент оцениваются в 850 млн евро.

Moment historique. Ensemble nous avons rebâti Notre-Dame. Cœur de Paris. Âme de la France. Joyau de l’humanité. pic.twitter.com/Bo3dGuiDMX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 7, 2024

В течение первых шести месяцев доступ в собор будет возможен только по предварительной записи, чтобы избежать длинных очередей.

Днями ранее Эмманюэль Макрон с уверенностью заявил, что останется на посту президента страны до окончания срока полномочий в 2027 году.