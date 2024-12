Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана

По его словам, израильтяне искренне хотят мира с иранцами, но этому мешает руководство Ирана, которое угнетает своих граждан и угрожает Израилю.

Также он отметил, что мирное будущее Ирана удастся воплотить в жизнь "намного раньше, чем многие думают". Скоро Ближний Восток превратится в "оплот процветания, прогресса и мира", предрек Нетаньяху.

Политик заявил, что иранские власти терпят неудачи в Ливане и Сирии, несмотря на значительные вложения в эти страны. Это происходит не только из-за их жестокости и некомпетентности "угнетателей Ирана", но и из-за их стремления распространить фундаменталистскую тиранию в регионе и за его пределами, объяснил премьер.

События на Ближнем Востоке премьер назвал "историческими" и связал с успехами Израиля в борьбе против движения ХАМАС, "Хезболлы" и других элементов "иранской оси террора".

An important message to the people of Iran >> pic.twitter.com/HX0UXNjQj7