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Мир

Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана

Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 01:22 Фото: скриншот видео
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором заявил, что Израиль стремится к мирному сосуществованию со всеми соседними странами и хотел бы видеть среди них "свободный Иран", сообщает Zakon.kz.

По его словам, израильтяне искренне хотят мира с иранцами, но этому мешает руководство Ирана, которое угнетает своих граждан и угрожает Израилю.

"Знаете, чего этот режим по-настоящему боится? Он боится вас, народа Ирана. И однажды, я знаю, это изменится, однажды Иран будет свободным", – сказал израильский премьер.

Также он отметил, что мирное будущее Ирана удастся воплотить в жизнь "намного раньше, чем многие думают". Скоро Ближний Восток превратится в "оплот процветания, прогресса и мира", предрек Нетаньяху.

Политик заявил, что иранские власти терпят неудачи в Ливане и Сирии, несмотря на значительные вложения в эти страны. Это происходит не только из-за их жестокости и некомпетентности "угнетателей Ирана", но и из-за их стремления распространить фундаменталистскую тиранию в регионе и за его пределами, объяснил премьер.

"Израиль защищает не только свое государство, но и цивилизацию от варварства," – подчеркнул он.

События на Ближнем Востоке премьер назвал "историческими" и связал с успехами Израиля в борьбе против движения ХАМАС, "Хезболлы" и других элементов "иранской оси террора".

Ранее Израиль атаковал город Эль-Хиям, нарушив соглашение о 60-дневном перемирии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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