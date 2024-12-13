Казахстан в числе активных покупателей кыргызского пива
Фото: pixabay
Казахстан вошел в число постоянных покупателей пива производимого в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.
Как передает "24 kg", наряду с Казахстаном основными покупателями кыргызского пива стали:
- Китай;
- Литва;
- Россия.
Фото: datawrapper
Кыргызстан отправил за рубеж 2,5 миллиона литров пива. Такие данные приводятся в отчете Национального статистического комитета Кыргызстана за январь – октябрь 2024 года. Всего Кыргызстаном экспортировано пенного напитка на сумму 96,9 млн сомов, что эквивалентно 1,11 млн долларов.
8 декабря в Кыргызстане открыли первый блок крупнейшего в Центральной Азии многофункционального комплекса Silk Way Made in KG. Квадратуру первого блока сопоставили с размером шести футбольных полей.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript