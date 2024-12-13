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Мир

Казахстан в числе активных покупателей кыргызского пива

Пиво, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 04:34 Фото: pixabay
Казахстан вошел в число постоянных покупателей пива производимого в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24 kg", наряду с Казахстаном основными покупателями кыргызского пива стали:

  • Китай;
  • Литва;
  • Россия.
Пиво, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 04:34

Фото: datawrapper

Кыргызстан отправил за рубеж 2,5 миллиона литров пива. Такие данные приводятся в отчете Национального статистического комитета Кыргызстана за январь – октябрь 2024 года. Всего Кыргызстаном экспортировано пенного напитка на сумму 96,9 млн сомов, что эквивалентно 1,11 млн долларов.

8 декабря в Кыргызстане открыли первый блок крупнейшего в Центральной Азии многофункционального комплекса Silk Way Made in KG. Квадратуру первого блока сопоставили с размером шести футбольных полей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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