Фестиваль пива "Октоберфест" стартовал в Германии

20 сентября в Мюнхене начался крупневший в мире фестиваль пива – "Октоберфест", сообщает Zakon.kz.

Тысячи гостей ожидали открытия фестиваля с ночи, передает Deutsche Welle. У ворот фестиваля собрались очереди, а многие посетители пришли в традиционных баварских костюмах. Когда ворота распахнулись, то гости устремились занимать места в пивных шатрах.

The wait is finally over! Visitors surge into #Germany's Theresienwiese meadow in traditional Bavarian clothes to kick off the annual #Oktoberfest. The world's biggest beer festival enters is 190th edition and lasts until October 5 in #Munich. #drinkresponsibly #Oktoberfest2025 pic.twitter.com/Mkr866TQFk — Our World (@MeetOurWorld) September 20, 2025

Угощение началось с безалкогольных напитков и легких закусок, а пиво стали подавать только в полдень, после символического открытия. По традиции мэр города Дитер Райтер открыл первую бочку пива двумя ударами молотка.

Фестиваль продлится до 5 октября.

