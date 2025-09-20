#АЭС в Казахстане
Туризм

Фестиваль пива "Октоберфест" стартовал в Германии

Octoberfest-2025, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 02:20 Фото: pixabay
20 сентября в Мюнхене начался крупневший в мире фестиваль пива – "Октоберфест", сообщает Zakon.kz.

Тысячи гостей ожидали открытия фестиваля с ночи, передает Deutsche Welle. У ворот фестиваля собрались очереди, а многие посетители пришли в традиционных баварских костюмах. Когда ворота распахнулись, то гости устремились занимать места в пивных шатрах.

Угощение началось с безалкогольных напитков и легких закусок, а пиво стали подавать только в полдень, после символического открытия. По традиции мэр города Дитер Райтер открыл первую бочку пива двумя ударами молотка.

Фестиваль продлится до 5 октября.

В начале сентября премьер-министр канадского Онтарио Даг Форд со скандалом вылил в прямом эфире бутылку местного виски Crown Royal.

Фото Алия Абди
Алия Абди
