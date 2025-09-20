Фестиваль пива "Октоберфест" стартовал в Германии
Тысячи гостей ожидали открытия фестиваля с ночи, передает Deutsche Welle. У ворот фестиваля собрались очереди, а многие посетители пришли в традиционных баварских костюмах. Когда ворота распахнулись, то гости устремились занимать места в пивных шатрах.
The wait is finally over! Visitors surge into #Germany's Theresienwiese meadow in traditional Bavarian clothes to kick off the annual #Oktoberfest. The world's biggest beer festival enters is 190th edition and lasts until October 5 in #Munich. #drinkresponsibly #Oktoberfest2025 pic.twitter.com/Mkr866TQFk— Our World (@MeetOurWorld) September 20, 2025
Угощение началось с безалкогольных напитков и легких закусок, а пиво стали подавать только в полдень, после символического открытия. По традиции мэр города Дитер Райтер открыл первую бочку пива двумя ударами молотка.
Фестиваль продлится до 5 октября.
