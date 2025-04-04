6 тысяч человек за неделю: Франция борется с эпидемией, которую распространили комары

Во Франции ввели экстренный план действий из-за эпидемии вируса чикунгунья на Реюньоне, заморской территории страны в Индийском океане, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала BFMTV, за одну неделю в марте на острове было выявлено шесть тысяч новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в августе 2024 года насчитывается 20 тыс. заболевших.

"Белый план" – система, позволяющая перепрограммировать плановые операции или вызывать медицинский персонал из отпуска, был запущен на Реюньоне в связи с продолжающейся эпидемией чикунгуньи", – заявили медики острова.

Отмечается, что решение принято на фоне "значительного увеличения активности служб неотложной помощи на несколько дней" в ключевых городах Сен-Дени на севере и Сен-Пьер на юге.

Кроме того, в медицинском учреждении отметили "истощение возможностей госпитализации, несмотря на открытие дополнительных коек", а также "растущую нагрузку на персонал".

Как уточняется, 31 марта на остров доставили 40 тыс. доз вакцины.

Также телеканал извещает, что эпидемия вируса затронула и остров Майотта, где были выявлены первые 12 случаев заражения.

В 2005-2006 годах эпидемия этого вируса затронула 260 тыс. человек, более трети населения острова, более 200 человек погибли.

Вирус Чикунгунья – арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов, передающийся посредством укусов комаров рода кусаков. Симптомы обычно проявляются через три-семь дней после укуса инфицированного комара. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и боль в суставах . Другие симптомы могут включать головную боль, боль в мышцах, опухание суставов или сыпь.



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