Новая прическа Трампа вызвала ажиотаж у общественности

Избранный президент США Дональд Трамп появился с новой прической, что стало поводом для оживленных обсуждений в интернете, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 декабря сообщил журнал Newsweek.

Короткий видеоролик, на котором политик запечатлен с обновленным образом, был опубликован в социальной сети X одним из его сторонников. На записи Трамп, находящийся в своем гольф-клубе во Флориде, приветствует людей, машет рукой и с улыбкой спрашивает: "Вы все республиканцы?".

Главное внимание пользователей привлекли его волосы, которые выглядели короче, чем обычно.

В Newsweek отметили, что прическа Трампа долгие годы была неотъемлемой частью его имиджа и бренда. Сам политик неоднократно подчеркивал, что его волосы настоящие. В 2013 году он писал в X: "Все знают, хоть хейтеры и не признают: я не ношу парики. Мои волосы могут быть неидеальными, но они мои".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп стал человеком года, обойдя Илона Маска и Камалу Харрис.