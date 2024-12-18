Новая прическа Трампа вызвала ажиотаж у общественности
Об этом 18 декабря сообщил журнал Newsweek.
Короткий видеоролик, на котором политик запечатлен с обновленным образом, был опубликован в социальной сети X одним из его сторонников. На записи Трамп, находящийся в своем гольф-клубе во Флориде, приветствует людей, машет рукой и с улыбкой спрашивает: "Вы все республиканцы?".
Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #palmbeach #florida @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @whitehouse45 📸:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0— Michael Solakiewicz (@michaelsolakie) December 18, 2024
Главное внимание пользователей привлекли его волосы, которые выглядели короче, чем обычно.
В Newsweek отметили, что прическа Трампа долгие годы была неотъемлемой частью его имиджа и бренда. Сам политик неоднократно подчеркивал, что его волосы настоящие. В 2013 году он писал в X: "Все знают, хоть хейтеры и не признают: я не ношу парики. Мои волосы могут быть неидеальными, но они мои".
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп стал человеком года, обойдя Илона Маска и Камалу Харрис.