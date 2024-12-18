#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.63
548.66
5.07
Мир

Новая прическа Трампа вызвала ажиотаж у общественности

Новая прическа Трампа вызвала ажиотаж у общественности , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 22:10 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Избранный президент США Дональд Трамп появился с новой прической, что стало поводом для оживленных обсуждений в интернете, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 декабря сообщил журнал Newsweek.

Короткий видеоролик, на котором политик запечатлен с обновленным образом, был опубликован в социальной сети X одним из его сторонников. На записи Трамп, находящийся в своем гольф-клубе во Флориде, приветствует людей, машет рукой и с улыбкой спрашивает: "Вы все республиканцы?".

Главное внимание пользователей привлекли его волосы, которые выглядели короче, чем обычно. 

В Newsweek отметили, что прическа Трампа долгие годы была неотъемлемой частью его имиджа и бренда. Сам политик неоднократно подчеркивал, что его волосы настоящие. В 2013 году он писал в X: "Все знают, хоть хейтеры и не признают: я не ношу парики. Мои волосы могут быть неидеальными, но они мои".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп стал человеком года, обойдя Илона Маска и Камалу Харрис. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Двухэтажный поезд и грузовой состав столкнулись в России
Мир
19:49, Сегодня
Двухэтажный поезд и грузовой состав столкнулись в России
Папу Римского хотели убить двумя терактами
Мир
16:15, Сегодня
Папу Римского хотели убить двумя терактами
Нового главу Кабмина назначили в Кыргызстане
Мир
12:29, Сегодня
Нового главу Кабмина назначили в Кыргызстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: