Новая прическа Трампа вызвала ажиотаж у общественности

Об этом 18 декабря сообщил журнал Newsweek.

Короткий видеоролик, на котором политик запечатлен с обновленным образом, был опубликован в социальной сети X одним из его сторонников. На записи Трамп, находящийся в своем гольф-клубе во Флориде, приветствует людей, машет рукой и с улыбкой спрашивает: "Вы все республиканцы?".

Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #palmbeach #florida @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @whitehouse45 📸:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0