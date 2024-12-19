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Мир

Ученые опровергли устоявшуюся теорию о Луне

Луна оказалась старше, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 18:49 Фото: pixabay
Ученые из США, Франции и Германии вычислили, что Луна могла образоваться на сотни миллионов лет раньше, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

Согласно ранним исследованиям, пишет журнал Nature, сразу после своего рождения Луна была покрыта глобальным океаном магмы, который позже затвердел, образовав лунную поверхность. До недавнего времени возраст Луны определяли на основе лунных пород, образовавшихся в этом океане, и он составлял примерно 4,35 млрд лет.

Эксперты провели анализ новых минералов, найденных на Луне, что изменило их суждения. Для установления возраста луны ученые использовали циркон – это минерал, имеющий в своем составе уран. Этот элемент постепенно превращается в свинец с известной скоростью, что позволяет точно определить возраст образца при исследовании. Оказалось, что возраст лунных цирконов достигает 4,46 – 4,51 млрд лет, что несовместимо с гипотезой о происхождении глобального океана магмы сразу после рождения спутника. Ученые пришли к выводу, что Луна образовалась раньше, а около 4,35 млрд лет назад пережила процесс глобального переправления поверхности.

В итоге ученые пришли к выводу, что возраст Луны составляет от 4,43 до 4,53 млрд лет. Это означает, что она образовалась почти одновременно с нашей планетой, возраст которой оценивается в 4,54 млрд лет.

Новые данные, пишет издание, помогают объяснить ряд загадок. Например, почему на Луне меньше крупных ударных кратеров, чем ожидалось: плавление могло стереть следы ранних столкновений. Кроме того, это объясняет меньшую концентрацию металлов на Луне по сравнению с Землей – они могли уйти в недра при повторном плавлении.

Ранее сообщалось, что на обратной стороне Луны нашли потухшие вулканы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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