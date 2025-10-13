Ученые выдвинули новую теорию происхождения самого большого лунного кратера

Кратер SPA, находящийся на Луне, считается самым древним и крупным бассейном в Солнечной системе. Ранее предполагалось, что кратер был сформирован астероидом, ударившим под углом с юга, однако ученые из Университета Аризоны предположили новую версию его происхождения, сообщает Zakon.kz.

Новый анализ формы кратера на Луне показал, что он мог образоваться в результате удара астероида с северного, а не с южного направления, как считалось ранее, пишет журнал Nature.

"Ученые взяли в расчет топографические данные, гравитационные измерения и модели толщины лунной коры. Оказалось, что кратер имеет коническую, каплевидную форму, сужающуюся к югу. Такая геометрия указывает на то, что астероид, вероятно, двигался с севера в южном направлении, скользя по поверхности Луны", – пишет издание.

Для проверки гипотезы ученые сравнили форму кратера SPA с другими известными ударными структурами, включая марсианские кратеры Эллада и Утопия, происхождение которых изучено более подробно. Если выводы подтвердятся, это поможет лучше понять, как распределялись породы в недрах Луны и как происходило их охлаждение после образования Луны из магматического океана.

