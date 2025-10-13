Ученые выдвинули новую теорию происхождения самого большого лунного кратера
Фото: pixabay
Кратер SPA, находящийся на Луне, считается самым древним и крупным бассейном в Солнечной системе. Ранее предполагалось, что кратер был сформирован астероидом, ударившим под углом с юга, однако ученые из Университета Аризоны предположили новую версию его происхождения, сообщает Zakon.kz.
Новый анализ формы кратера на Луне показал, что он мог образоваться в результате удара астероида с северного, а не с южного направления, как считалось ранее, пишет журнал Nature.
"Ученые взяли в расчет топографические данные, гравитационные измерения и модели толщины лунной коры. Оказалось, что кратер имеет коническую, каплевидную форму, сужающуюся к югу. Такая геометрия указывает на то, что астероид, вероятно, двигался с севера в южном направлении, скользя по поверхности Луны", – пишет издание.
Для проверки гипотезы ученые сравнили форму кратера SPA с другими известными ударными структурами, включая марсианские кратеры Эллада и Утопия, происхождение которых изучено более подробно. Если выводы подтвердятся, это поможет лучше понять, как распределялись породы в недрах Луны и как происходило их охлаждение после образования Луны из магматического океана.
Ранее ученые сообщили, что на Солнце, вопреки прогнозам, возобновились сильные вспышки.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript