Почему женщины не уходят от абьюзеров и жестоких мужчин

По мнению психолога Кристины Мизерной, некоторые женщины живут с абьюзерами и не уходят от избивающих их мужчин из-за виктимного поведения (склонность становиться жертвой преступления. – Прим. ред.), сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, таким женщинам сложно разорвать отношения из-за периодического проявления нежности и заботы со стороны абьюзера.

"Как правило, домашнему насилию (абьюзу) подвергаются женщины, склонные к виктимному поведению. Такие женщины часто испытывают глубокую эмоциональную привязанность к своим партнерам. Несмотря на насилие, моменты теплоты и любви могут создавать ложное чувство стабильности и безопасности. Часто абьюзеры могут проявлять заботу и нежность между эпизодами насилия, что затрудняет разрыв отношений", – пояснила NEWS.ru Мизерная.

По ее словам, многие женщины верят в то, что их партнер способен измениться. Они надеются, что насилие – это временное явление и их партнер сможет справиться с агрессией.

"Постоянное насилие может вызвать у женщин серьезные психологические травмы (депрессия, низкая самооценка, ПТСР). Психологическая манипуляция и контроль со стороны партнера также могут подрывать уверенность женщины в собственных силах и возможностях. В частности, если женщина выросла в семье, где наблюдалось домашнее насилие, есть большая вероятность, что данный сценарий отношений будет для нее привычной нормой", – подытожила Мизерная.

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